العراق يسجل ما يقارب 4500 اصابة بكورونا وكربلاء تسجل انخفاضا بالاصابات وتصاعدا بحالات الشفاء

2021/03/23 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء،

الموقف الوبائي، الخاص بفيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

نسخة منه، (23 آذار 2021)، إن "الكوادر

الصحية سجلت 4494 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، فيما ت

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