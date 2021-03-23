وجعل افئدة من الناس تأوي إليهم.. الأرض المقدسة

2021/03/23 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علي صدّيق ليس غريبا أن تهوى أفئدة الناس إلى بلاد الرافدين، فقبل هذه الناس هوت قلوب الملائكة، وحط الروح الأمين على أرضها لتبليغ رسالات الله لانبيائه.فإذا كان العراق مهبط آدم (ع)، فأن سفينة نوح (ع) قد رست على ضفافه؛ ومنها انطلق إبراهيم في رحلة الرسالة والتبليغ، وزارها الرسول الأعظم (ص) ليلثم ثرى كربلاء، […]

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