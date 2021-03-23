2021/03/23 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الأميركية في ولاية كولورادو، اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به في قتل 10 أشخاص بالرصاص في متجر بقالة بمقاطعة بولدر، هو أحمد العليوي العيسى البالغ من العمر 21 عاما، والذي قال شقيقه إنه “مضطرب للغاية”.ووجهت للعيسى وهو من مدينة “أرفادا” في كولورادو، 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد العيسى..



الكشف عن هوية منفذ مجزرة كولورادو المركز الخبري الوطني.

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