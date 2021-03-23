2021/03/23 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي : الطارمية عصيّة على الإرهاب ومن يريد بأهلها سوءا وستبقى -----------------

عقد مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع القيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه أهالي قضاء الطارمية وإيجاد الحلول المناسبة لها. واستمع الأعرجي من القيادات الأمنية والاستخبارية إلى المشكلات التي تواجه قضاء الطارمية، كما استعرض المجتمعون المقترحات والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء.

والتقى الأعرجي بعد الاجتماع، وبحضور القيادات الأمنية والاستخبارية، بمجموعة من شباب وأهالي الطارمية من النخب والخريجين، ومنظمات المجتمع المدني، واستمع الى وجهات نظرهم والمشكلات التى تواجههم، حيث جرى حديث صريح عن أهم ما يعانيه القضاء، خصوصا فيما يتعلق بالسيطرات الأمنية وفتح بعض الطرق المغلقة وإزالة الكتل الكونكريتية عن بعض الشوارع والطرقات.

وقال الأعرجي خلال حديثه مع شباب ونخب القضاء : نعتز بأبناء الطارمية الكرام ونشيد بتعاونهم مع القوات الأمنية، وستبقى الطارمية عصيّة على الإرهابيين والمخربين ومن يريد بأهلها سوءا. وأكد الأعرجي على أهمية الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والأهالي وإشراكهم في الملف الأمني من خلال الاستفادة من أبناء الطارمية وانخراطهم في الأجهزة الأمنية، موضحا أن لجانا مشتركة بين أهالي القضاء والأجهزة الأمنية ستشكل، لتذليل العقبات، مبينا أن في نية القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز بتشكيل فوج من أهالي الطارمية، بعد استكمال الموازنة.



المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي23-آذار-2021

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