اعتقال ثلاثة من المبتزين الكترونيا في بابل

2021/03/23 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت القوات الامنية ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني ضد النساء في الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل:" ان جهاز الامن الوطني ، بالتعاون مع الشرطة ، نفذ كمينا تمكن به من اعتقال ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني ضد النساء،وتمت احالتهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم"./انتهى

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