الدفاع المدني يخمد حريقا في سوق بايمن الموصل

2021/03/23 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في سوق (الموصل الجديدة) بايمن الموصل.وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /:" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بعدد من المحال التجارية لبيع الاجهزة الكهربائية و الملابس جراء تماس كهربائي ".واضاف :" ان الحريق تسبب بخسائر مادية ، دون وقوع اصابات"./انتهى

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