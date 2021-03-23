بالصورة... سقوط طائرة أمريكية جنوبي الموصل

2021/03/23 | 20:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في نينوى، الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الاميركية جنوبي مدينة الموصل....

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