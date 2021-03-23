2021/03/23 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).