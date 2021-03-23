بالفيديو.. صرف جزء من رواتب عقود وزارة الكهرباء

2021/03/23 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صرف جزء من رواتب عقود وزارة الكهرباء » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 19:59

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