رويس: لم أر لاعبا مثل هالاند

2021/03/23 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

، قائد بوروسيا دورتموند، المديح على زميله النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدًا أنه أفضل من لعب إلى جواره بقميص أسود الفيستيفال.

وخلال تصريحات لمجلة “كيكر”، قال رويس: “لم يسبق لي رؤية لاعب مثل هالاند في النادي، فهو فريد من نوعه”.

وأشار الدولي الألماني إلى تطور زميله الهائل على مدار الـ9 أشهر الأخيرة: “إنه يعرف جيدًا كيفية التصرف بالكرة، بينما يكون المدافع خلفه، والنجاحات التي يحققها والأهداف التي يسجلها تساعد الفريق بشكل استثنائي”.وفي سياق آخر، تطرق رويس للحديث عن الرحيل الوشيك لمدربه يواخيم لوف عن منتخب ألمانيا بنهاية مشوار الفريق في بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف القادم.

وعلق رويس: “قبل الإعلان الرسمي لم يكن لدينا علم بأي شيء”.

وبسؤاله عن رأيه في الخليفة المحتمل لمدرب المانشافت، أبدى رويس انفتاحه على فكرة وصول مدرب أجنبي لتدريب منتخب بلاده، قائلًا: “لا أجد سببًا يقف حائلًا أمام اختيار أحد الأجانب”.

وختم: “الكثير من البلدان أثبتت جدارتها في عالم التدريب، لكن الاتحاد الألماني هو من يتخذ القرار، وفي الوقت ذاته لدينا كثير من المدربين الألمان المناسبين لهذا المنصب..



في النهاية الأمر يعتمد على نوعية المدرب”.

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