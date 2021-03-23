صبر رونالدو ينفد.. ويوفنتوس يضع خطتين للميركاتو

2021/03/23 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، دورًا كبيرًا في خطط السيدة العجوز للميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب في طريقه للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن صبر رونالدو نفد مع يوفنتوس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال، والخسارة الأخيرة أمام بينيفنتو وبالتالي صعوبة المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أن يوفنتوس ينظر بإيجابية إلى رغبة رونالدو في الرحيل، خاصة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للنادي.

وأوضح أن يوفنتوس لا يقف مكتوف الأيدي أمام قرار رونالدو، لكن وضع النادي خطتين للتعامل مع مصير النجم البرتغالي.

وذكر أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وممفيس ديباي (ليون) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) كبدائل مباشرة، إذا قرر رونالدو الرحيل.

وأتم: “إذا فضل كريستيانو البقاء حتى نهاية عقده مع يوفنتوس، يدرس النادي تعزيز الفريق بأسماء أخرى، مثل: روبن جوسينس (أتالانتا)، ومانويل لوكاتيلي (ساسولو)”.

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