مَدْخَل لِتَقْوِيم أحزاب اليَسار - عبد الرحمان النوضة

2021/03/23 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحمان_النوضة مُـحـاضرة حول مَوضوع : مَدْخَل لِتَـقْوِيم أحزاب اليَسار (الصيغة 5).سواءً كانت الهَيْئَة المَعْنِيَة هي فَرْد، أم حِزب، أم ِمُجتمع، نُلاحظ أن السِرَّ العَظِيم الذي يجعل أَيَّةَ هيئة مُحدّدة تَتَقَدَّم وتَتَـقَوَّى، هو كَوْنُها تجتهد في كلّ يوم لِتَعَلُّم أشياء جديدة، وتجتهد في كل يوم لِتَصْحِيح نَقَائِصِهَا، وَتَجتهد في كلّ يوم لِتَحْسِين أَدائها.



كلّ هيئة تَفْعَل ذلك سَتَتَحَسَّن وَسَتَتَ ......





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