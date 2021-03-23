حكم عراقي مرشح لقيادة مباريات السلة في اولمبياد طوكيو

2021/03/23 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، ان اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو رشحت الحكم الدولي العراقي احمد علي الشويلي لقيادة المباريات في الاولمبياد.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاولمبية الدولية الغت الاسماء التي رشحت سابقاً لتقود مباريات كرة السلة في اولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا”.

واوضح ان “حكمنا الدولي احمد علي الشويلي، عاد للترشيح من جديد من بين نخبة من الحكام الدوليين التي ستشارك في الاولمبياد ويكون ممثلاً للعراق في هذا المحفل الدولي”.

ومن المقرر ان تقام منافسات كرة السلة للفترة من 25 تموز ولغاية 8 اب المقبلين.



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