2021/03/23 | 20:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى – إعلام جمعية التحرير للتنمية أقامت جمعة التحرير للتنمية ضمن مشروعها “زيادة مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني في العراق” الذي تموّله الوكالة السويدية للتنمية ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي ورشة تدريبية للناشطات حول كتابة وتصميم مبادرات التماسك الاجتماعي ومهارات تثقيف الاقران حول أهمية مشاركة النساء في القرار السياسي لمجموعة من نساء ” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورشة تدريبة لمجموعة من النساء من محافظات ” الأنبار – صلاح الدين – نينوى ” لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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