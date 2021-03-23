الأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة في اليمن وجنوب السودان ونيجيريا

2021/03/23 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن ملايين الأشخاص في اليمن وجنوب السودان وشمال نيجريا، وهي مناطق تشهد نزاعات، يواجهون خطر حصول مجاعة في الأشهر المقبلة أو يعانون من مجاعة حاليا.

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