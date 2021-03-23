2021/03/23 | 20:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة تقاضي فيسبوك لكونه غير آمن للصحفيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة تقاضي فيسبوك لكونه غير آمن للصحفيين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة تقاضي فيسبوك لكونه غير آمن للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).