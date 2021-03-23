العمل تعلن توجهها نحو “المشاريع الصغيرة” لمحاربة البطالة

2021/03/23 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن توجهها نحو تطوير المشاريع الصغيرة لمحاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين.وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود السكيني، وفقاً للوكالة الرسمية، انه “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 430، هنالك توجه لبناء مجمعات تسويقية والتي تسمى بالأكشاك العصرية، وذلك لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن …

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