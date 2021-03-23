الكعبي ينتقد بـ”شدة” نواب أخروا إقرار الموازنة: هذا ما سأقوله في الجلسة المقبلة

2021/03/23 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، انتقاداً شديد اللهجة لنواب أخروا إقرار الموازنة، قال إنهم عملوا على إدراج مشاريع تخدم مصالحهم الانتخابية، فيما كشف عما سيقوله في الجلسة المقلة.وقال الكعبي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”: “داخل مجلس النواب الان يرى ان درج فقرة مشابهة الى […]

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