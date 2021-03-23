النقل: تفعيل التكسي النهري واعادته الى الخدمة من جديد

2021/03/23 | 20:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلن الوكيل الفني لوزارة النقل، المهندس طالب بايش، الثلاثاء، عن قرب افتتاح واعادة تفعيل التكسي النهري التابع للوزارة.

وقال بايش في بيان تلقته /المعلومة/، إن “وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وجه بضرورة تفعيل التكسي النهري في نهر دجلة في العاصمة بغداد واعادته لخدمة المواطن من جديد.

واضاف انه “تم تنظيم جولة نهرية بحضور ممثل عن رئيس الوزراء وعن عمليات بغداد كذلك وزارة الاعمار والاسكان وممثل عن امانة بغداد، للكشف والوقوف على تهيئة المحطات الرئيسية والمراسي” .

واشار الى ان “وضع خطة مدروسة لتنظيم عمل التكسي النهري، منها بناء خمس محطات رئيسية وتحديد مواقعها بالتعاون والتنسيق مع الموارد المائية والطرق والجسور ،كما تمت المصادقة على التصاميم التي وضعتها الوزارة من قبل الجامعة التكنولوجيا وبانتظار مصادقة وزارة الموارد المائية وامانة بغداد للبدء بانشاء المحطات”.



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