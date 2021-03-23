2021/03/23 | 20:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر عسكري، الثلاثاء، بإصابة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وشقيقه ومرافقيه بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “الغنام ومرافقيه كانوا قد تعرضوا إلى الإصابة بالفيروس منذ خمسة أيام، ولكن الإصابة كانت ببداية الأمر ليست مؤكدة، مما دفع قائد العمليات إلى حجر نفسه داخل مكتبه بمقر عمليات الانبار شرق قضاء الرمادي مركز المحافظة، إلا أنه بعد التأكد من إصابته بالفيروس تم نقله إلى منزله بالعاصمة بغداد”.واضاف، أن “العديد من عناصر الجيش قد تم التأكد من إصابتهم بعد إجراء صحي تم اتخاذه لفحص الجنود بعد التأكد من إصابة الغنام” وطالب المصدر وزارة الدفاع بـ “اتخاذ إجراء للحد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منذ خمسة ايام..



كورونا تصيب الغنام وشقيقه ومرافقيه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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