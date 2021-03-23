2021/03/23 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق الحصة الثالثة من مادة الطحين والحصة الاضافية من الطحين الصفر ضمن الوجبة الرمضانية.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة، أثير داود سلمان، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “وجه قسم التسويق في المقر العام، وجميع فروع الشركة بالمحافظات، الى المباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تشرع بتجهيز الحصة الرمضانية المركز الخبري الوطني.

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