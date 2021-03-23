2021/03/23 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصيب وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا.وذكر التلفزيون الرسمي، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اصيب بفيروس كورونا”.ومنذ تفشي الوباء في العراق، اصيب وزير وعدد غير قليل من اعضاء مجلس النواب، بالفيروس التاجي، فيما توفي 4 نواب اثر الاصابة بالفيروس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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