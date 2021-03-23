إصابة وزير عراقي بفيرس كورونا

2021/03/23 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفادت قناة "العراقية الرياضية" شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، بإصابة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بفيروس كورونا.

وفي وقت أعلنت الرياضية العراقية، إصابة درجال بفيروس كورونا، أفاد مصدر مطلع، بان درجال، تعذر حضوره لجلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، بسبب الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 29899 فحصاً جديدا.

وحافظت بغداد على صدارة الحصيلة اليومية لعدد الإصابات على مستوى العراق مجدداً بـ 1369 حالة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب ، تلتها البصرة بـ 738 ثم النجف الأشرف بـ 452 حالة.

وذكرت الوزارة في جدول بياني وزعته على وسائل الإعلام إنها سجلت اليوم 30 وفاةً بالفيروس فيما تماثل 4125 شخصاً للشفاء منه.

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