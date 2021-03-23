الدايني : موازنة ديالى المالية لاتغطي سوى 5 بالمائة من حاجتها الفعلية

2021/03/23 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني الحكومة الاتحادية بمنح المحافظة استحقاقاتها من "قانون البترو دولار"، وواردات المعابر الحدودية والاحتياط النفطي الكبير في المحافظة.وقالت الدايني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان منح ديالى أستحقاقها من البترو دولار سيسهم في اعادة اعمار وتاهيل البنى التحتية في الوحدات الادارية المتضررة جراء الاهمال الحكومي والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية "، مبينة :" ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ خطوات جادة لاستكشاف الثروات النفطية ومخزونها الطبيعي من النفط الخام "، مؤكدة ان المحافظة لم تستفد من واردات المعابر الحدودية بسبب تقاطع الصلاحيات وغياب مشاريع الاستثمار النفطي.واضافت :" ان محافظة ديالى تضم مخزونا هائلا من الثروات الطبيعية اكتشفت خلال الاعوام الاخيرة من قبل الجيولوجيين في شرق بهرز والمنصورية والسعدية وشمال بلدروز ونفط خانة في خانقين"، مطالبة وزارة النفط والجهات المعنية باعداد واطلاق خطة مشتركة بين المحافظة والقطاع الخاص لاستقطاب الشركات الاستثمارية لسد العجز الكبير في ميزانية المحافظة وإيجاد موارد مالية واقتصادية اضافية وفقا للصلاحيات الادارية والمالية التي تضمنها قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لعام 2008".لافتة الى ان موازنة ديالى المالية لاتغطي سوى 5 في المئة من حاجة المحافظة الفعلية على العكس المحافظات الاخرى "./انتهى

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