القبض على متهمين بالخطف في بغداد بعد حصولهم على فدية مالية بـ ٦٠ الف دولار

2021/03/23 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على متهمين بالخطف في العاصمة بغداد.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ، انه :" تم القبض على متهمين بالخطف بعد فترة من خطفهم ضحية ، واخذهم فدية مالية قدرها ٦٠ الف دولار من ذويه ، في بغداد"./انتهى8

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