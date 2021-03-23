مقتل شخص بمشاجرة في سوق وسط بغداد

2021/03/23 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة في سوق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام سلاح نوع مسدس داخل سوق هرج في الباب الشرقي".

وأضاف المصدر أنها "اسفرت عن مقتل احدهم قبل أن يهرب الاخر".

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