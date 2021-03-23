الأعرجي: لجان مشتركة بين أهالي الطارمية والأجهزة الأمنية ستشكل لتذليل العقبات

2021/03/23 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان مشتركة بين أهالي الطارمية والأجهزة الأمنية لتذليل العقبات، فيما أكد أن الطارمية ستبقى عصيّة على الإرهابيين.

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه أهالي قضاء الطارمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث استعرض المجتمعون المقترحات والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء".

والتقى الأعرجي بعد الاجتماع، وبحضور القيادات الأمنية والاستخبارية، بمجموعة من شباب وأهالي الطارمية من النخب والخريجين، ومنظمات المجتمع المدني، حيث شدد الاعرجي على، أن "الطارمية ستبقى عصيّة على الإرهابيين والمخربين ومن يريد بأهلها سوءا".وأكد الأعرجي على "أهمية الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والأهالي وإشراكهم في الملف الأمني من خلال الاستفادة من أبناء الطارمية وانخراطهم في الأجهزة الأمنية، موضحا أن لجانا مشتركة بين أهالي القضاء والأجهزة الأمنية ستشكل، لتذليل العقبات، مبينا أن في نية القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز بتشكيل فوج من أهالي الطارمية، بعد استكمال الموازنة".

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