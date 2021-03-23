تشكيل قوة جديدة لحماية منطقة عراقية من ''الارهاب''

2021/03/23 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، اشراك أبناء الطارمية في الأجهزة الأمنية لمسك الملف الأمني في القضاء.

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان اليوم، (23 آذار 2021)، ان الاخير "عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه أهالي قضاء الطارمية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وأضاف البيان، ان "الأعرجي استمع من القيادات الأمنية والاستخبارية إلى المشكلات التي تواجه قضاء الطارمية، كما استعرض المجتمعون المقترحات والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء".

وتابع، ان "الأعرجي التقى بعد الاجتماع، وبحضور القيادات الأمنية والاستخبارية، بمجموعة من شباب وأهالي الطارمية من النخب والخريجين، ومنظمات المجتمع المدني، واستمع الى وجهات نظرهم والمشكلات التى تواجههم، حيث جرى حديث صريح عن أهم ما يعانيه القضاء، خصوصا فيما يتعلق بالسيطرات الأمنية وفتح بعض الطرق المغلقة وإزالة الكتل الكونكريتية عن بعض الشوارع والطرقات".

وذكر الأعرجي خلال حديثه مع شباب ونخب القضاء، وفقا للبيان: "نعتز بأبناء الطارمية الكرام ونشيد بتعاونهم مع القوات الأمنية، وستبقى الطارمية عصية على الإرهابيين والمخربين ومن يريد بأهلها سوءا".

وأكد الأعرجي على "أهمية الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والأهالي وإشراكهم في الملف الأمني من خلال الاستفادة من أبناء الطارمية وانخراطهم في الأجهزة الأمنية، موضحا أن لجانا مشتركة بين أهالي القضاء والأجهزة الأمنية ستشكل، لتذليل العقبات"، مبينا أن "في نية القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز بتشكيل فوج من أهالي الطارمية، بعد استكمال الموازنة"، بحسب البيان.

A.A

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