رئيس الفيدرالي: معدل التضخم سيرتفع لكنه لن يخرج عن السيطرة

2021/03/23 | 21:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل التضخم سيرتفع هذا العام مع انحسار الوباء، واتجاه الأمريكيين لزيادة الإنفاق، لكنه قلل من مخاطر

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