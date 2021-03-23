التجارة تشرع بإطلاق الحصة الرمضانية … تتضمن “طحين صفر”

2021/03/23 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحصة الثالثة من مادة الطحين والحصة الإضافية من الطحين الصفر ضمن الوجبة الرمضانية، داعية وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات إلى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم التجهيز.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان تلقته /المعلومة/، إننا “وجهنا قسم التسويق في المقر العام وجميع فروع الشركة بالمحافظات إلى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين ومفاتحة شركة تجارة الحبوب لإطلاق الوجبة الأولى من خلطات الحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الثالثة من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية، وحبوب الحصة الرمضانية ضمن مواصفات انتاج الطحين الصفر”.

وأضاف أنه “صدر اعمام من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء على وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية”.

وتابع أننا “ندعو الوكلاء إلى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز”، ونوجه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل تسلم الحصة المقررة لضمان عدم حصول حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية”.

ونوه بـ”الامتناع عن تسلم المادة غير المطابقة لمعايير ومواصفات الطحين المعتمدة واتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين ومعالجة الحالات السلبية”.

وذكر أننا “ندعو جميع المواطنين لتسلم حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات، إن وجدت، من خلال الاتصال بقسم الرقابة أو فروع شركة تصنيع الحبوب ومواقع التواصل الاجتماعي للشركة والوزارة في المحافظات لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين”.



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