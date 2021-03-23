2021/03/23 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، قراراً يدعو إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل وميسور وبأسعار مناسبة.وأكد النص الذي ساندته أكثر من 130 دولة وتم إقراره بالإجماع بالمجلس في جنيف، على حق الدول في استغلال المرونة في قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية بشأن الملكية الفكرية للقاحات كورونا.وأيدت الصين والاتحاد الأوروبي النص الذي طرحته الإكوادور وحركة عدم الانحياز.



وأوضحت بريطانيا أن أي إجراءات يتم اتخاذها يجب أن تتوافق مع القانون الدولي لكنها انضمت إلى الإجماع.



ولم تشارك الولايات المتحدة التي تتمتع بوضع المراقب في رعاية القرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى توفير لقاحات كورونا بشكل عادل وميسور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى توفير لقاحات كورونا بشكل عادل وميسور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).