طيران التحالف الدولي يستهدف مواقع لداعش شمال غرب كركوك

2021/03/23 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن توجيه طيران التحالف الدولي ضربة استهدفت مواقع لداعش في محيط قرية علي ياوه وجبال قره جوخ ، شمال غرب كركوك ، دون اعطاء مزيد من التفاصيل ./ انتهى

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