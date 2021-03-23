القبض على 10 متهمين بجرائم متنوعة في ميسان

2021/03/23 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، عن القاء القبض على 10 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان .

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مراكز قسم شرطة الميمونة وبمشاركة قوة امنية من فوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى تمكنت من القاء القبض على 10 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وفق أحكام قضائية "413، 432، 31/405، 570، 240" في جميع مناطق القضاء" .

واضاف البيان ، انه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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