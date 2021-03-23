2021/03/23 | 21:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عدنان درجال وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عدنان درجال وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).