2021/03/23 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تنظيمات مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء عددا من مدارس قضاء خورماتو بهدف تقديم المساعدات لهم دعماً للمسيرة التعليمية وأيضا توفير وسائل التعليم الضرورية وسد النقص في الموارد المساعدة لمدارس القضاء.

وكان وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني المكون من كامل مجيد ممثل مركز تنظيمات 16 حمرين وأحمد رمضان المشرف التربوي قد زارا المدارس وقدما لها مساعدات الاتحاد الوطني والتقا خلال زيارتهما مدراء تلك المدارس الذين قدموا الشكر والتقدير للاتحاد الوطني الكوردستاني على ما يقدمه من دعم متواصل للعملية التعليمية بالقضاء من خلال رفدهم بالمستلزمات التي يحتاجها القضاء وأيضا تلبية أحتياجاته وسد النواقص.

PUKmedia /عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدات من الاتحاد الوطني الكوردستاني لمدارس خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعدات من الاتحاد الوطني الكوردستاني لمدارس خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).