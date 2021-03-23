مديرية ماء البصرة تدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياط.. سيتم إيقاف ضخ المياه

2021/03/23 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية ماء محافظة البصرة، الثلاثاء، عن إيقاف ضخ الماء يوم غد في عدد من مناطق المحافظة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 اذار 2021)، "نود اعلامكم بانه سوف يتم إيقاف ضخ الماء يوم الاربعاء المصادف٢٠٢١/٣/٢٤من ساعات الصباح والى المساء لوجود صيانة في الانابيب الناقلة وسوف تتاثر مناطق مركز البصرة ومناطق ابو صخير وقضاء الهارثة بهذا الانقطاع".

ودعت المديرية "المواطنين الى اخذ الاحتياطات بملأ خزاناتهم".

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