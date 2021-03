2021/03/23 | 21:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية بالتشاور مع الجهاز الفني لفريق الكرة الإنسحاب من بطولة كأس العراق بسبب تزامنها مع توقيت مباراتي الفريق في الدوري للجولتين الخامسة و العشرين و السادسة و العشرين و التي قابل فيها نفط البصرة في البصرة و سيقابل الميناء أيضاً في البصرة حيث تأتي مباراة زاخو في بطولة الكأس في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة نادي الصناعات الكهربائية تقرر الانسحاب من بطولة كأس العراق لكرة القدم

