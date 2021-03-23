لروحك السلام الأبدي نوال - عذري مازغ

2021/03/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ تصوروا!لم افكر يوما ان أكتب على نوال السعداوي، لا أعرفها شخصيا وكل ما أعرفه عنها هي قضايا أثيرت في المحاكم المصرية حول تطليقها من زوجها باعتبارها ملحدة، وكان الأمر، بالنسبة لي مثير للغثيان.



بالنسبة لي على الأقل: لا دين للمحبة والحبوأنا على مذهب نيتشة: لا احب ان يشهد متدين بأي اسم على حبي لامرأة او حتى لمثلي إن شئت (وهذا لا يعني اني مثلي)عرفت نوال من حواراتها، من بعض كتاباتها، من بع ......





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