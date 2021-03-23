حكومة الكاظمي تعجز عن إجراء انتخابات الخارج - مؤيد عبد الستار

2021/03/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار في ضوء مقالنا السابق الموسوم: الانتخابات المبكرة القادمة والعمل على تقليص النفقات المنشور في عدة مواقع عراقية بتاريخ 10 / 9/ 2020 .الرابط في الهامش .أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية تخليها عن القيام بواجباتها في إجراء الانتخابات لابناء الجاليات العراقية المقيمين في الخارج رغم ان تقديرات الاحصاء تشير الى ان تعداد نفوسهم يربو على ستة ملايين نسمة يقيمون في بلدان عديدة وأغلبهم في اوربا وا ......





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