مواعيد غير دقيقة وانعدام ثقة.. ما مصير لقاحات

2021/03/23 | 21:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

يحاول العراق منذ أشهر طويلة نيل شحنات من لقاحات فيروس كورونا" من الشركات المصنعة، إلا أنه لم يحصد سوى شحنة يتيمة جاءت على شكل تبرعات من لقاح "سينوفارم" الصيني في إطار مبادرة من بكين شملت بلدان تعاني من أزمات اقتصادية.

حددت وزارة الصحة في تصريح لـ "الترا عراق" موعدًا جديدًا لوصول شحنة اللقاحات

وكان من المقرر وصول شحنة لقاحات من مرفق "كوفاكس" العالمي في 22 آذار/مارس، وفق تصريح لوزير الصحة حسن التميمي، كموعد نهائي لكن الشحنة لم تصل على الرغم من إعلان الحكومة دفع 170 مليون دولار للحصول على 16 مليون جرعة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويقول زياد حازم، عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، إنّ العراق "اتفق على توريد لقاح شركة أسترازينكا البريطانية بعد اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية عبر مرفق كوفاكس، بشحنة أولى بحجم 336 ألف جرعة من أصل 20 مليون، كثاني نوع من اللقاحات بعد لقاح سينوفارم الصيني بانتظار النوع الثالث وهو لقاح فايزر الأمريكي".

ويضيف حازم في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "من المحتمل جدًا أن تقوم كذلك منظمة الصحة العالمية بتوزيع لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي ليكون بذلك رابع أنواع اللقاحات في العراق"، فيما يعزو تأخير وصول الشحنات إلى "قوة الطلب العالمي على الشركات المصنعة".

من جانبه، يقول مدير الصحة العامة رياض الحلفي، إن "لقاحات فيروس كورونا ستصل العراق خلال يومين، وكل التفاصيل موضحة سابقًا للرأي العام"، مبينًا أنّ "المنصة الإلكترونية للقاحات لم تشهد حتى الآن سوى تسجيل 68 ألف طلب".

ويرى الحلفي، أنّ "الأسباب تعود إلى الجهل والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام كما حدث في معظم البلدان العربية، لكن حالة التردد ستختفي تدريجيًا مع ارتفاع أعداد المشاركين في حملات التطعيم وعدم تسجيل أعراض جانبية خطيرة".

فيما يؤكد زياد حازم عضو الفريق الطبي للوزارة، أنّ "لقاحات كورونا لا تختلف عن لقاحات الأمراض الأخرى، سوى كونها جديدة وقد أطلقت في ظروف تشهد فقدان ثقة من جانب المواطن بالحكومة، فضلاً عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وما تقدمه من محتوى مضلل، وهي عوامل ساهمت جميعها في تخوف المواطنين من تلقي اللقاحات ضد الفيروس".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في وقت سابق، تعاقد العراق على أكثر من مليون و100 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا"، ومليون جرعة من "سبوتنيك" الروسي، ومليوني جرعة من "سينوفارم" الصيني، كما حجز العراق بشكل أولي مليون و525 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك.

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