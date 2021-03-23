مبادرة السعودية في اليمن..

2021/03/23 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمض سوى ساعات حتى أعلن الحوثيون رفضهم مبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، في موقف يرى مراقبون أنه يخضع بشكل واضح للضغوط الإيرانية على الجماعة المسلحة، وهو ما ينفيه مقربون من الحوثيين.

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