التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الرمضانية

2021/03/23 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق تجهيز الحصة الرمضانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها “أطلقت تجهيز العوائل بحصة اضافية من مادة الطحين الصفر بواقع (5) كيلوغرامات لكل عائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك”.

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