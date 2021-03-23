أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق تجهيز الحصة الرمضانية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها “أطلقت تجهيز العوائل بحصة اضافية من مادة الطحين الصفر بواقع (5) كيلوغرامات لكل عائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك”.
التالي
منذ 29 دقيقة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 444 المسجلة اليوم بكورونا
منذ ساعتين
العمل تتوجه نحو “المشاريع الصغيرة” لمحاربة البطالة
منذ 3 ساعات
ضبط مكملات غذائية معدة للتهريب في مطار البصرة الدولي
منذ 4 ساعات
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 811 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 5 ساعات
الصحة تسجل 4494 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 8 ساعات
وزيرة الهجرة توجه المنظمات الدولية بالمساهمة بإعادة اعمار البنى التحتية لمناطق العودة
منذ 9 ساعات
رسمياً… المفوضية تلغي انتخابات الخارج
منذ 11 ساعة
التجارة تطلق 261 مليار من مستحقات الفلاحين وستحول المبالغ للمواقع الاسبوع القادم
منذ يوم واحد
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1009 المسجلة اليوم بكورونا
منذ يوم واحد
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 989 المسجلة اليوم بكورونا
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الرمضانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الرمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).