صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 444 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/23 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 444 موزعة كالآتي :

ابو دشير ————-6

ابو غريب———— 12

الاسكان————-5

الاعلام————–6

البياع—————9

التاجي————37

التراث————–4

الحارثية————-6

الحرية————–21

الخطيب————-7

الدورة—————11

الرحمانية————11

السيدية————-9

الشالجية ————11

الشرطة الخامسة——1

الشعلة ————-35

الصالحية————6

الطارمية ————3

الطوبجي ————10

العامرية ————11

العطيفية ————8

العلاوي————–8

الغزالية————–7

القادسية ————-7

الكاظمية————18

اللطيفية————-6

المحمودية———-20

المعالف————5

المنصور ————13

المواصلات———-3

الوشاش————-5

اليرموك ————-11

اليوسفية ————-5

جكوك—————8

حي الجامعة———-8

حي الجهاد————9

حي الخضراء———-7

حي العامل———–9

حي العدل ————6

حي الفرات————5

سبع البور————- 15

سجن التاجي———–2

شارع حيفا————-8

كرادة مريم————-7

سكنة جانب الرصافة—–14

ناحية الرشيد———–3

محافظة البصرة———1

محافظة بابل————1

محافظة ديالى———-1

محافظة كربلاء ———2

محافظة واسط——— 1

الشفاء: 739

الوفيات: 3

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