الهنداوي يتحدث لـNRT عن الغاء انتخابات الخارج وامكانية تأجيل العملية برمتها وعلاقتها بالموازنة

2021/03/23 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان الغاء الاقتراع الخاص متروك للمفوضية وانها درست الموضوع جيدا وهناك محاولة لحل الاشكاليات المترتبة على الموضوع لكن دون الغاء التصويت الخاص العاملين في الاجهزة الامنية.

وأضاف، ان الموعد المحدد لاجراء الانتخابات نهائي وان كل الناخبين مطالبين بامتلاك البطاقة البايومترية للمشاركة في التصويت، وان أي عملية تاجيل صعبة جدا، حيث ان الكيانات السياسية قدمت مرشحين وان التحالفات بدات تتسجل، وكذلك بالنسبة لعمر المرشحين حيث تم تحديد المواليد التي يمكنها الترشيح للانتخابات، لذلك اي تغيير سيربك العملية الانتخابية كلها.

وتابع، ان العمل يتقدم في جميع الاتجاهات، وان المواعيد بدأت تستنفد، عندما نأخذ تحديد يوم 1-5 موعدا لتسجيل التحالفات، و17-4 موعدا لتسجيل المرشحين، مما يعني ان التوقيتات الزمنية بدأت تتقارب، وان موعد الانتخابات أصبح واضحا.

وبين ان الشركات المعنية بتنظيم الجانب الالكتروني بالانتخابات تحتاج إلى جدولة وهي بحدود 4 اشهر فلا يمكن تغيير الموعد والبدء من جديد.

وأكد ان المفوضية ليس من حقها حرمان العراقيين الذين في الخارج من التصويت في الانتخابات، لكنها مطالبة بانجاز انتخابات صحيحة، ونحن نعلم ان الانتخابات التي جرت في السابق لم تشمل جميع الدول في الواقع، حيث ان بعض ادول التي فيها جالية عراقية كبيرة ومختلفة لم تشمل بعملية التصويت وبالتالي فان هذا الامر اقتصر في البداية على 14 بلد ثم 21 والان شملت الجميع حيث ان المفوضية محكومة بالقدرات المادية.

يتبع...

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