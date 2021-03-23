2021/03/23 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صحة إقليم كردستان: نتوقع أن تصل الإصابات الى 100 ألف إصابة

صحة إقليم كردستان: فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة ونتوقع زيادة الإصابات

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