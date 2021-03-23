شرطة ميسان تعلن القبض على 10 متهمين بجرائم متنوعة

2021/03/23 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الثلاثاء ، عن القاء القبض على 10 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان .وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مراكز قسم شرطة الميمونة وبمشاركة قوة امنية من فوج طوارئ ميسان الخامس …

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