2021/03/23 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أجابت لجنة الامور العامة بهيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، على استفتاء موجه إليها يخص حملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد حول أخذ اللقاح عن طريق حقنة بالعضل أثناء النهار هل يفسد الصوم أو لا يفسده؟.

وبحسب وسائل اعلام، قالت اللجنة في جوابها إن الحقنة ومنها اللقاح ضد فيروس كورونا إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر الصائم ولا بأس بأخذها في نهار رمضان ، وإذا تعب المريض كثيراً من الصوم بسبب الحقنة التي أخذها أو أشار عليه الطبيب المسلم الحاذق بالفطر دفعاً للضرر عنه وتخفيفأ للألم، جاز له الفطر ، وعليه القضاء بعد الشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفتاء الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم ولا بأس بأخذه في نهار رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفتاء الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم ولا بأس بأخذه في نهار رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).