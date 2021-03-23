تحديث مسائي لسعر الصرف بالأرقام.. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار

2021/03/23 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم تحديثاً مسائياً لسعر الصرف بالأرقام بعد تراجعه الواضح منذ صباح اليوم.

وبلغ سعر البيع للمواطنين في صيرفات بغداد 1430 دينار مقابل الدولار و 141.500 للشراء وما دونها أيضاً ليصل إلى 1400 للدينار مقابل الدولار.

وفي غالبية مدن الجنوب جاء سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف في بغداد وفق ما أبلغ به مراسلونا .

وسجل أعلى سعر صرف على مستوى العراق مساء اليوم في إقليم كردستان وزاد عن 1440 للبيع وما فوق 1420 للشراء.

وعصر اليوم، وبعد توجيهات حكومية صارمة حذرت المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدولار، سجل سعر الصرف أدنى تراجع له خلال يوم واحد خلال 24 ساعة فقط بالأسواق العراقية.وسجل بيع الدولار الواحد مقابل الدينار في بورصة الكفاح 144.250 للبيع و143.250 للشراء، فيما كانت الأسعار في بورصات بغداد 144.750 للبيع و142.750 للشراء.وكان سعر الدولار في بغداد قد سجل أمس في الإغلاق 1460 للبيع و1450 للشراء.وفي شمال العراق سجل الدولار عصر اليوم سعر بيع بلغ 145.500 للبيع و144.750 للشراء، فيما سجل في غالبية مدن الجنوب سعر 1440 دينار للبيع اليوم و1430 للشراء، فيما بلغ في الناصرية 143.500 للبيع.وسجل سعر الصرف في النجف 1440 للبيع و1410 للشراء.وفي ديالى سجل سعر الصرف بساعة إعداد هذا الخبر سعر 143.500 دينار مقابل الدولار للبيع.وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي بتشكيل لجنة خاصة لملاحقة المتلاعبين بالسوق أعقبها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بتصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء.وقال الكاظمي في الجلسة إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لإقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا ".وأكد إنه "وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق وتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

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