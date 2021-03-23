بوتين يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

2021/03/23 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك v"، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وأنه يشعر بعد التطعيم بأنه بخير.وأضاف بيسكوف: "لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا.إنه في حالة جيدة.غدا لديه يوم عمل كامل"./انتهى8

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