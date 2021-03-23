خلية الاعلام الامني تعلن عن مجمل عملياتها العسكرية اليوم

2021/03/23 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن مجمل العمليات العسكرية في قواطع العمليات هذا اليوم الثلاثاء.وذكرت الخلية، في بيان :" ان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين فوج شرطة نفط حماية حقول صلاح الدين وقوة من فوج سوات صلاح الدين مع عناصر متفجرات شرطة الطاقة ، خرجت بواجب ضمن قاطع المسؤولية".واضافت: تم العثور على 23 عبوة ناسفة و6 الغام ارضية (ضغط) مع أسطوانة غاز ملغومة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تم رفعها وجمعها من قبل الجهات المختصة".وتابعت انه" بعد ورود معلومات استخبارية الى قيـادة عمليات صلاح الدين بالحشــد الشعبي عن وجود كدس عتاد ضمن قاطع المسؤولية ، خرجت قوة من الحشد ، وتم العثور على 7 صواريخ مختلفة ، 4 قنابر هاون 81 ملم، تمت معالجتها من قبل الجهات المختصة"./انتهى8

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